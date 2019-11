In diesem Punkt hatte es bei den Sondierungen keine Einigung gegeben. Den Antrag auf dem CDU-Parteitag könne man als rote Linie sehen, räumt Weickert ein.

CDU-Generalsekretär Dierks aber beschwichtigt. Er könne ja die politische Debatte im Land nicht einstellen, nur weil Verhandlungen stattfinden. Politik sei nun mal auch durch Auseinandersetzungen geprägt. Daher müsse man in der Politik auch damit leben, dass in der Öffentlichkeit unterschiedliche Positionen diskutiert würden. Das heiße ja nicht, dass man sich am Ende von Verhandlungen nicht auch über dieses oder jenes einig werden könne, betont Dierks.