Nun soll Hirte als Landesvorsitzender die geschundene Thüringer CDU wieder aufbauen und einen neuen Teamgeist wecken. Als Motivationsredner, wenn man so möchte, hat Hirte deshalb Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Parteitag eingeladen: "Weil ich glaube, dass Michael Kretschmer in Sachsen beispielhaft das vorgemacht hat, was wir uns als CDU in Thüringen natürlich wünschen." Und zwar: Mit einem starken Auftritt glaubhaft Politik so zu gestalten, dass man am Ende nicht nur stärkste Partei werden könne – sondern auch einen Regierungsauftrag erhalte, um aktiver Politik gestalten zu können als das momentan in der schwierigen Situation der konstruktiven Opposition möglich sei, erläutert Hirte.