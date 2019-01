Beim Neujahrsempfang im Landtag in Dresden sind die Abgeordneten zum ersten Mal im Jahr versammelt. An den Stehtischen wird der anstehende Landtagswahlkampf diskutiert. Vielen in der CDU-Fraktion scheint die Nachricht, dass der Dresdner Politikprofessor Werner Patzelt demnächst am Wahlprogramm mitarbeiten wird, Rückenwind zu geben.

Patzelt hat CDU schon öfter beraten

Geert Mackenroth, Sächsischer Ausländerbeauftragter und CDU-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Meißen 1 sagt: "Ich höre nur Gutes über diese Entscheidung, freue mich auch darüber. Herr Patzelt ist ein großartiger Zuhörer, der das dann übersetzt in die Sprache der Politik. Er hilft uns, uns etwas kundenorientierter zu verhalten in unserem Wahlprogramm. Das wird dann hoffentlich zum Erfolg führen."

Werner Patzelt ist seit Mitte der 1990er-Jahre Mitglied der CDU, lehrt an der TU Dresden Politikwissenschaft. Patzelt hat die CDU schon früher beraten, zum Beispiel als 2006 in Dresden eine neue Oberbürgermeisterkandidatin gesucht wurde.

Kretschmer: Patzelt ist ein konservatives Gewissen

In den vergangenen Jahren übte er aber häufig Kritik am Kurs der CDU, vor allem an ihrer Asyl- und Migrationspolitik. In den aufgeladenen Tagen von Chemnitz im vergangenen Spätsommer startete er einen Aufruf. Er forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, Belege für die von der Regierung kritisierten Hetzjagden vorzuweisen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält große Stücke auf ihn: "Ich kenne Werner Patzelt schon sehr lange und schätze ihn als einen sehr kritischen, aber ganz überzeugten Demokraten, der mir in den vergangenen Jahren sehr oft Kritik gegenüber gebracht hat, wenn er das für richtig gehalten hat. Deswegen freue ich mich, dass er am Wahlprogramm der CDU mitmacht. Er ist ein konservatives Gewissen. Aber jemand, der sehr tiefgründig und überlegt analysiert."

Wie steht Patzelt zur AfD?

Während die AfD prophezeit, dass Patzelt die CDU nicht retten werde, meinen sich eher links verortende Kommentatoren bei Twitter, das Engagement von Patzelt sei ein Türöffner für eine CDU-AfD-Koalition. Sachsens CDU-Chef Kretschmer dazu: "Das ist ehrverletzend und keine gute Haltung zur Demokratie, wenn man Menschen, die vielleicht eine andere Position haben oder auch andere Sichtweisen haben, gleich diskreditiert."

Patzelt hatte vor einem reichlichen halben Jahr der sächsischen CDU empfohlen, eine Koalition mit der AfD zu prüfen. Damals habe er sich im übertragenen Sinne als Sportreporter gesehen, der darüber nachdenkt, was eine Fußballmannschaft tun sollte, um in einem Wettbewerb weiterzukommen, sagt Patzelt auf Nachfrage von MDR AKTUELL: "Jetzt aber bin ich in der Position eines Mannschaftsmitgliedes. Als Mannschaftsmitglied ist die Position völlig klar die: Die AfD ist der politische Hauptgegner der Union. Jedes Ausstrecken von Fühlern in Richtung AfD würde von SPD, LINKEN und Grünen sofort aufgegriffen und zum Schaden der Union thematisiert werden."

Keine offene Kritik an Patzelt

Im Wahlkampf käme es darauf an, so viele Stimmen an die CDU zu binden, dass ein Nachdenken über eine Koalition mit der AfD gar nicht erst nötig werde, so Patzelt. Offen kritisiert wird Patzelts Engagement in der CDU-Fraktion nicht.