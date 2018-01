In vielen Gerichten wird an der Belastungsgrenze gearbeitet.

In vielen Gerichten wird an der Belastungsgrenze gearbeitet.

In vielen Gerichten wird an der Belastungsgrenze gearbeitet. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Richtermangel in Sachsen Nur jede fünfte Straftat kommt vor Gericht

Hauptinhalt

Die Justiz in vielen Bundesländern ist offenbar an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Verantwortlich ist ein eklatanter Personalmangel, heißt es vom Richterbund. Bundesweit fehlen demnach rund 2.000 Richter und Staatsanwälte. Bundesjustizminister Heiko Maas fordert die Länder auf, mehr Juristen einzustellen. Der Richtermangel könne sonst zur Gefahr für die innere Sicherheit werden. Besonders dramatisch wird die Situation in den nächsten Jahren in Sachsen.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL