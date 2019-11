Niklas Maurice Lehmann war selbst lange Club-Gänger in Barby. Heute ist der 20-Jährige fast mit seiner Ausbildung zum Erzieher fertig. Er will der Jugendarbeit treu bleiben – und Barby auch.

So ein Jugendclub sei nicht nur zum Abhängen wichtig, sagt Lehmann. Auch wenn es an politische Fragen und die Suche nach einer politischen Einstellung ginge, dürften Jugendliche nicht alleine gelassen werden. Wenn so etwas nicht pädagogisch vermittelt werde, seien die Jugendlichen auf sich allein gestellt und könnten schneller in Randgruppen "mit hineingezogen" werden – wo es gefährlich werden könne.