Pflegedienstleiter Stefan Mehlis steht in seinem Büro vor Fotos seiner Mitarbeiter. Er weiß genau, was sie leisten müssen. Bildrechte: MDR/Julia Kastein

Herausforderung für die Politik Sachsen braucht bis zu 5.000 Pflegekräfte

In Sachsen fehlen Pflegekräfte. Das macht sich vor allem in den ländlichen Regionen bemerkbar. Die zuständige Enquete-Kommission im Dresdner Landtag hat konkrete Zahlen ermittelt und MDR AKTUELL schon vorab mitgeteilt. So wird der Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften im Freistaat bis 2030 zwischen 2.500 und 5.000 liegen. Wie will die Politik das Problem lösen?