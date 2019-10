Den oft genutzten Begriff "Pflege-TÜV" würde Diana Arnold am liebsten loswerden. Die Sprecherin des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Sachsen findet "Qualitätsprüfung" besser. Das sei es nämlich, was der Medizinische Dienst auch jetzt schon mache – in jeder Pflegeeinrichtung jeweils einmal im Jahr.