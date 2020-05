Doch warum geht in Dresden, Erfurt oder Magdeburg noch nicht, was andere Landesregierungen längst auf den Weg brachten? Eine Antwort darauf habe er nicht, sagt Gewerkschafter Bernd Becker, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales: "Ich finde es sehr schade, wir hätten auch gehofft, dass das relativ schnell kommt, weil man mit dem Signal aus der Politik dann auch auf die Arbeitgeber zugehen kann, dass der letzte Mitfinanzier dann auch mit in die Verantwortung genommen wird."