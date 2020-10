Dr. Ulf Sengebusch und Kerstin Vogt vom MDK Sachsen stellen die Corona-Schutzausrüstung der Qualitätsprüfer der Pflegeheime vor. Bildrechte: Thomas Matsche

Diese müssen die Qualitätsprüfer ab sofort immer dabei haben, wenn sie in die Pflegeheime gehen, berichtet Kerstin Vogt. Sie ist beim MDK Sachsen für die Qualitätsprüfungen in den Pflegeheimen zuständig. Seit Mitte März waren die Prüfungen ausgesetzt.



Nun ist es höchste Zeit, sie wieder aufzunehmen, meint Kerstin Vogt. Denn Heimbewohner und Angehörige hätten dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen von coronabedingten Problemen in Pflegeheimen berichtet.