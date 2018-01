Das Albert-Schweitzer-Pflegeheim ist ein unauffälliger Neubau im Leipziger Osten. Bis zur Innenstadt ist es nicht weit und gleich um die Ecke gibt es einen Park. 73 unterschiedlich pflegebedürftige Menschen wohnen in dem Heim der Diakonie. Im Moment bezahlt jeder von ihnen 1.230 Euro im Monat. Das könnte sich bald ändern, sagt Heimleiterin Andrea Schüler-Tecklenburg. Vor allem, weil die Personalkosten steigen. "Wir wollen ja auch, dass die Pflege gut bezahlt wird. Die Mitarbeiter sind sehr belastet und Nachwuchs bekommen wir halt nur, wenn wir entsprechende Bedingungen bieten können. Eine der wichtigsten Bedingungen sind die Lohnkosten."

Die Löhne machen 80 Prozent der Gesamtkosten für einen Heimplatz aus, wobei diese Kosten nicht komplett auf den Schultern der Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen lasten. Der Eigenanteil, den jeder Bewohner zahlen muss, setzt sich in jedem Heim aus mehreren Faktoren zusammen. Aus den Investitionskosten, dazu gehören auch die Instandhaltung des Gebäudes sowie die Unterbringungs- und Verpflegungskosten, sogenannte Hotelkosten. Diese Kosten muss jeder Bewohner selbst tragen. Dazu kommen die eigentlichen Pflegekosten, die zu einem Teil von den Pflegekassen übernommen werden.

Wie viel die Kassen übernehmen, hängt vom Angebot und dem Personalschlüssel der Einrichtung ab. Und natürlich von der Pflegebedürftigkeit. Je höher der Pflegegrad, desto höher der Zuschuss der Kassen. Die Pflegekasse AOK Plus denkt, dass die Kosten für die Bewohner in Zukunft steigen werden. Schriftlich heißt es: "Durch den Anstieg von Verbraucherpreisen, Gehältern und Löhnen kommt es zwangsläufig zur Steigerung der Heimentgelte. Eine pauschale Antwort zur Höhe der Heimentgelte kann nicht gegeben werden. Die Faktoren, die kalkulatorisch zu berücksichtigen sind, sind sehr vielfältig. Sie sind von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich ausgeprägt."

Deshalb verhandelt jedes Pflegeheim in Sachsen einzeln mit den Pflegekassen, wie hoch der Pflegesatz für das eigene Haus ausfällt. Die einen jährlich, die anderen seltener, jeder zu einem anderen Zeitpunkt.



Das Albert-Schweitzer Pflegeheim beispielsweise im März mit einer ganz bestimmten Forderung, erklärt Heimleiterin Schüler-Tecklenburg: "In den nächsten Verhandlungen werden wir versuchen, das Personal aufzustocken. Und mehr Personal mit mehr Geld bedeutet natürlich auch eine Steigerung. Also eine billige Pflege ist nicht zu haben. Billige und gute Pflege ist ein Traum." Eine Pflege, die stetig teurer wird, ist hingegen eine Tatsache.