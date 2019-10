Und auch dann sei noch jede Menge politische, juristische und wirtschaftliche Arbeit nötig, meint der Pödelwitzer Landwirt: "Das heißt, ich muss den Landesentwicklungsplan anpacken, muss Vorbehaltsgebiete aus den Braunkohleplänen löschen, muss auch in die Regionalplanung eingreifen." Das werde dauern, so Hausner.

Dass man die Kohle unter Pödelwitz nicht braucht, um das nahe gelegene Kraftwerk Lippendorf zu versorgen, sei für Hausner und seine Mitstreiter längst klar gewesen. Nun hätten offenbar auch die sächsischen Politiker genauer in die Bedarfsanalyen geschaut. Hausner führt an: "Wir haben hier einen Tagebau, der ist genehmigt bis 2040 für dieses Kraftwerk." Pödelwitz sei nicht zur Inanspruchnahme vorgesehen gewesen, der Kohleausstieg sei auf 2038 terminiert: "Warum soll sich eine zukünftige Landesregierung also nicht festlegen, dass man Pödelwitz erhalten kann, wenn man die Kohle sowieso nicht braucht unter dem Ort?", fragt Hausner.

Ein Klimacamp in Pödelwitz. Hier protestierten im Sommer Kohle-Gegner. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Nun aber, so Landwirt Hausner, könne man über einen Wiederaufbau des Orts nachdenken: "Wir hatten ja schon dieses Beispiel in Dreiskau-Muckern 1990, dass ein fast vollständig entvölkertes Dorf dann revitalisiert wurde." Es flössen 40 Milliarden Euro in die Braunkohleregion, um den Strukturwandel zu gestalten. Mit diesem Geld sei es möglich, einen kleinen Ort wie Pödelwitz wieder zu revitalisieren.



Was fehlt, ist bisher eine Reaktion der MIBRAG. Die Braunkohlegesellschaft hat bislang noch nicht auf Anfragen von MDR AKTUELL reagiert.