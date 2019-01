Von Poggenburg gab es bislang keine Stellungnahme. Der 43-Jährige war von 2014 an Landesparteichef der AfD in Sachsen-Anhalt gewesen. Nach mehreren umstrittenen Reden trat er im März 2018 auf internen Druck als Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurück. Zuletzt wollte der AfD-Bundesvorstand den Weißenfelser für zwei Jahre lang für alle Parteiämter sperren lassen. Anlass waren umstrittene Aussagen von Poggenburg. So hatte er am Silvestertag auf Twitter den "Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019" gewünscht.