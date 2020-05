Missachtung der Regeln

Ramelow etwa habe die Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt, das sei so ein guter Grund. FDP-Mann Lindner habe dagegen keine gute Figur gemacht, so Thomas Kliche. Menschen mit Macht und Einfluss seien manchmal der Auffassung, sie stünden über den kleinlichen Regeln, die für alle gelten. Und Kretschmer?

Thomas Kliche sagt: "Dieser Politiker, versucht nun zu zeigen, man muss um praktisch jeden Preis irgendwie auch mit diesen Menschen reden und sie differenzieren und da sind auch Freiheitsliebende dabei und all das. Der Preis ist natürlich, dass man dann wirklich auch die Anderen düpiert. Dass man also zeigt: Ach, eigentlich meine ich die eigenen Regeln gar nicht so ernst."

Die Maske als Symbol

Die "Anderen", damit meint Kliche all diejenigen, die sich aus Überzeugung an die Corona-Beschränkungen halten. Aber wie wirkt ein solcher Auftritt auf die Demonstranten? Erfüllt er seinen Zweck? Laut dem Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner ist das erst mal eine gute Sache: Der Politiker bewegt sich auf die zu, die anderer Meinung sind.

Psychologisch betrachtet hat man immer viel Einfluss auf andere, wenn man ein gewisses Maß an Ähnlichkeit herstellt, sagt Ulrich Wagner.

Aber, so Wagner: "Politiker dürfen an dieser Stelle nicht ihre eigene Botschaft aus den Augen verlieren. Sie dürfen nicht, bei dem Versuch, Ähnlichkeit, Nähe herzustellen, der abweichenden Meinung so weit entgegenkommen, dass sie diese praktisch übernehmen. Dann haben sie ja keine Botschaft mehr zu bringen. Sie stehen ja praktisch im Kreis der Demonstranten, sowohl bildlich als auch symbolisch. Tja, und wohin will ich die Demonstranten in meinem Gespräch da eigentlich noch bringen?"