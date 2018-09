Besuch in Meiningen Was lernen Polizisten in der Ausbildung?

Kevin Wapsa muss noch eine letzte Prüfung bestehen, dann darf er sich Polizeibeamter im mittleren Dienst nennen. Zu der zweijährigen Ausbildung gehört auch, sich auf Extremsituationen vorzubereiten.

Beispielsweise auf großangelegte Rechtsrockkonzerte, wie das im vergangenen Jahr in Thema: "Wir hatten die letzten vier Wochen Training, wo man ein bisschen auf diesen Bereich vorbereitet wird. Natürlich alles nur angerissen. Das ist eine Grundausbildung. Das heißt, wie verhält man sich mehreren Leuten gegenüber. Nicht nur verbal, sondern auch, wie hat man zu stehen. Wie muss man auf bestimmte Sachen reagieren, auf bestimmte Konfrontationen. Aber alles natürlich noch nicht komplett im Detail."

Das lernten die zukünftigen Polizisten erst, wenn sie tatsächlich bei großen Veranstaltungen oder Demonstrationen eingesetzt würden, sagt der 32-Jährige.

Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus

Waspas Mitauszubildender Alexander Schmidt (Name von der Redaktion geändert) erzählt von einem Seminar der Organisation Mobit, die sich mit Rechtsextremismus auseinander setzt: "Das war ein Ganztagsseminar. Also es wurde wirklich intensiv referiert, was den rechtsextremen Bereich angeht." Aber auch Seminare zu Linksextremismus und Islamismus haben Schmidt und die anderen Auszubildenden besucht.

Wertebildung und Reflexion

Genauso wie den Ethik-Unterricht. Hier lernen die Polizei-Anwärter unter anderem, wie man mit Stress umgeht oder Todesnachrichten überbringt. Mit dem kommenden Ausbildungsjahr, das am 1. Oktober beginnt, werde es fast doppelt so viele Stunden im Fach Ethik geben, erklärt Thomas Ley, Leiter des Bildungszentrums:

Wir hatten in dem Ausbildungsplan, der vorher galt, 55 Unterrichtseinheiten Ethik und jetzt haben wir 97. Thomas Ley | Bildungszentrum Meiningen

Der Großteil der zusätzlichen Stunden durch eine Art Projektwoche zustande, in der angehende Polizisten verschiedene Gedenkstätten besuchen, unter anderem Buchenwald - "im Sinne von Wertebildung und Reflexion der eigenen Rolle an konkreten historischen Orten", erklärt Ley. Möglich sei das durch Kooperationspartner, mit denen man Verträge geschlossen habe.



Das pädagogische Personal der Gedenkstätten übernimmt vor Ort den Unterricht. Seitens des Bildungszentrums gibt es keine zusätzlichen Lehrer für den Ethik-Unterricht. Es bleibt bei einem Lehrbeauftragten und zwei Landespolizei-Pfarrern. Damit sei man gut aufgestellt, meint Ley.

Medienkompetenz und soziale Netzwerke

Ein Thema, das die Polizisten, auch die bereits ausgebildeten, in den kommenden Jahren zunehmend mehr beschäftigen wird, sind Ley zufolge die sozialen Medien: "Ein neuer Fortbildungsinhalt wird Medienkompetenz. Weil man in der Tat immer aufpassen muss, was man selbst in die Medien setzt. Auf der anderen Seite ist es interessant, dass man weiß, wo man nachschauen kann, um ganz bestimmte Dinge zu finden, wenn man sie auswerten will."