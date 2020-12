Anonyme Enthüllungsbriefe

Es gibt Kontakte nach Israel, einen Antisemitismusbeauftragten an der Fachhochschule. Trotzdem förderte eine anonyme Mail kürzlich zutage, dass der Imbissbetreiber bei der Bereitschaftspolizei in Magdeburg seit Jahren "Jude" genannt wird, Antisemitismus also verwurzelt zu sein scheint. Kurz darauf kam ein weiterer anonymer Brief ans Licht, der von verfassungswidrigen Symbolen in Chatgruppen der Polizei berichtet. "Mein erster Gedanke ist natürlich, dass solche anonymen Briefe ernst genommen werden müssen", betont Knöppler.

"Permanente" Arbeit gegen Rassismus

In der Ausbildung gibt es deswegen auch konkrete Fallbeispiele aus dem Polizeialltag. Als Rektor der Fachhochschule ist Knöppler auch Herr über die Einstellungen bei der Polizei und über die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten. Kann die Ausbildung Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Polizei verhindern? Nein, sagt Knöppler. Zumindest nicht allein: "Ich kann es eben nicht ausschließlich einer dreijährigen oder zweieinhalbjährigen Ausbildung oder einem Studium überlassen, sondern das ist ein Prozess, an dem ich eben permanent arbeiten muss." Dafür brauche es entsprechende Strukturen und Möglichkeiten, sagt der Rektor.