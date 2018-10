Im Wesentlichen sei es berufliche Neuorientierung. "Das geht wirklich querbeet, dass jemand Monteur werden will, dass jemand Fußpfleger werden will, dass jemand ein Studium aufnimmt. Sehr unterschiedlich. Es gibt manchmal auch Krankheitsgründe in der Familie. Pflegefälle, dass die Leute gewissermaßen wieder in die Heimat wollen", führt Ley Gründe auf. Auch zur Polizei in einem anderen Bundesland ziehe es einige wenige Anwärter, ergänzt Ley.



Dass junge Menschen sich umorientieren, komme vor. Beunruhigend findet Ley die Anzahl der Abbrecher daher nicht. Trotzdem will er sich intensiver mit dem Thema auseinander setzen. Das Thema Abbrecher solle Chefsache werden. "Wenn einer wirklich abbricht, heißt das, dass ich auch mit dem sprechen werde." Was sei der Hintergrund? Was könne getan werden, um die Abbrecher vielleicht noch umzustimmen?