Rechte der Polizei Thüringen ändert Polizeiaufgabengesetz nicht

Viele Bundesländer definieren gerade neu, was die Polizei darf – und was nicht. In Bayern wurde ein schärferes Polizeiaufgabengesetz verabschiedet. Sachsen arbeitet noch an einer Novellierung. Auch Thüringen wollte neu ausloten, welche Befugnisse die Beamten im Freistaat haben sollen. Allerdings gingen die Ideen aus dem Koalitionsvertrag dahin, die Rechte der Polizei eher einzugrenzen. Nun wurde bekannt: Das Gesetz kommt doch nicht.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL