Wer noch nicht in den Ruhestand will, kann verlängern. So steht es sinngemäß im Landesbeamtengesetz von Sachsen-Anhalt. Aller Voraussicht nach gehen allein im kommenden Jahr fast 330 Polizistinnen und Polizisten in den Ruhestand. Von denen hatten 55 ihren Ruhestand bereits hinausgeschoben, teilt das Innenministerium mit.