Uwe Voigt also muss gehen. Ein Grund dafür wird nicht genannt. Die "Leipziger Volkszeitung" fragte daraufhin beim Innenministerium nach. Doch die Behörde lehnte einen Kommentar ab. Also wird spekuliert. Hat Sachsens Innenministerium vielleicht aufgrund der Kommunikationspannen rund um die Silvester-Krawalle in Leipzig-Connewitz die Reißleine gezogen?