Doch die Resonanz auf dieses Angebot war "eher so mittel", sagt Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag: "50 bis 60 pro Jahr wollten es immer machen und haben es dann auch gemacht. Nicht jeder Antrag wird vom Dienstherr auch genehmigt. Es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, bei denen ist es für alle besser, wenn sie in den Ruhestand gehen.“

Nun legt Sachsen also noch eine Schippe drauf. Zehn Prozent vom Grundsold bekommen Polizistinnen und Polizisten zusätzlich, wenn sie über ihren 60. Geburtstag hinaus arbeiten. Je nach Dienstgrad macht das zwischen 300 bis 700 Euro im Monat aus. Pallas: "Man muss jetzt aber realistisch bleiben. Es ist ein kleiner Baustein, der uns dabei hilft, die Zahl der aktiven Polizisten möglichst schnell zu erhöhen. Aber wenn am Ende vielleicht 80 bis 90 hinten rauskommen, die wegen der Zulage dann insgesamt ihre Dienstzeit verlängern wollen, dann wird das schon ein realistischer Wert sein."

Denn die Gewerkschaft der Polizei, so Husgen, halte daran fest, "dass ein Polizeibeamter mit 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen hat. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt eine längere Arbeitszeit für Beamte pauschal befürworten." Ob die fünf Jahre Übergangszeit reichen, ist fraglich. Laut der neuesten Prognose des Innenministeriums wird erst 2024, also in 6 Jahren, die angestrebte Zahl von 14.000 Polizeibediensteten in Sachsen erreicht.