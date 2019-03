Die SchaZie-Prämie richtet sich an alle Schaf- und Ziegenhalter in Thüringen, die mehr als 20 Tiere haben und mindestens zehn Prozent "naturschutzfachlich wertvolles Grünland" beweiden. Bei Otto sind das zum Beispiel Wiesen rund um den Thüringer Wald. Aufgrund einer EU-Regelung gibt es aber nicht mehr als 6.000 Euro pro Herde.

Besser als nichts, findet Otto: "Jede Mark bringt was. Ich meine, es sind Arbeitskräfte und Technik da, die bezahlt werden müssen. Allein Diesel und Benzin – die Spritkosten. Also, 6.000 Euro im Betrieb zu haben, das ist schon was." Rund 500 Schaf- und Ziegenhalter in Thüringen können die Prämie beantragen. Etwa 300 hätten es bereits getan, sagt der Staatssekretär des Thüringer Umweltministeriums, Olaf Möller.