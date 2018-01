Der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, sieht sich von den Grünen nicht repräsentiert. Bildrechte: Bauernverband Sachsen-Anhalt

Er arbeite mit den Aussteiger-Verbänden gerade an einem neuen Leitbild. Feuerborn sieht sich bei den Grünen nicht repräsentiert: Schließlich hätte die Partei ihre meisten Stimmen in den Städten geholt. "Darum war das für uns unverständlich, dass man so ein wichtiges Ministerium, das ja eigentlich aus dem ländlichen Raum raus gewählt worden ist, dann ein grünes Ministerium wird." Auch Kerstin Eisenreich aus der Linken-Fraktion erinnert sich an die Proteste vor dem Landtag als klar wurde, dass Dalbert das Landwirtschaftsressort erhält. Für eine Fehlbesetzung hält sie die Ministerin trotzdem nicht: "Also ich denke nicht, dass sie an der Landwirtschaft direkt scheitert. Sondern ich glaube eher, dass sie an den Akteuren scheitern könnte, die sich von Anfang an eigentlich auch gegen sie gestellt haben."