Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) Bildrechte: dpa Seit 13 Jahren unterstützt der Freistaat Sachsen Demokratieprojekte finanziell mit dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen". Zu Beginn mit rund zwei Millionen Euro jährlich – heute mit etwa fünf Millionen. Rund 90 verschiedene Projekte werden in diesem Jahr gefördert, die Mittel würden gut abgerufen – wenn auch nicht aus allen Landkreisen, sagt Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) und fährt fort: "In den ländlichen Räumen ist es oft so, dass viele junge Leute nach wie vor wegziehen. Die sehr weltoffen sind, die sehr demokratieaffin sind. Deswegen ist der ländliche Raum für uns ein Schwerpunkt, was die Zukunft im weltoffenen Sachsen betrifft."

Wie das funktionieren kann, lässt sich in Sebnitz in der Sächsischen Schweiz beobachten. Vor drei Jahren hat der Verein "Aktion Zivilcourage" aus Pirna hier ein Büro eröffnet. Mandy Merker leitet das Projekt "Hier. Bewegen. Wir!". Sie sagt: "Wir sind nach Sebnitz mit dem Projekt gekommen, um die Jugendbeteiligung mit diesem Projekt zu unterstützen und zu fördern." In der Sächsischen Schweiz aber auch in anderen ländlichen Gebieten Sachsens sei es oftmals für junge Menschen schwierig, mitzubestimmen und sich zu beteiligen.

Jugendclub fehlt

So haben Mandy Merker und ihre Mitstreiter im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Stadtverwaltung und Sebnitzer Jugendliche ins Gespräch gekommen sind. Schnell war klar – was fehlt ist ein Jugendclub.

Manuel Fuchs war damals dabei. Er sagt: "Es gab schon vereinzelte Treffpunkte in der Stadt, meistens irgendwo im Park, aber bei schlechtem Wetter war es blöd."

Schon acht Monate nach dem ersten Gespräch wurde der Jugendclub in Sebnitz eröffnet. Inzwischen kämen "alle möglichen Leute" in den Club, erzählt der 18-Jährige: "Es sind manchmal ganz wertvolle Diskussionen, die hier geführt werden. Ich glaube, es ist ein Raum, in dem Jugendliche wegkommen von dem ganzen Links-Rechts-Denken."

Lernen, Kompromisse zu schließen

Im Gespräch Dinge ruhig aushandeln, Kompromisse schließen – das zu lernen, stehe im Vordergrund ihrer Arbeit mit den Jugendlichen, sagt Mandy Merker. Genau solche Ansätze will Sachsen Integrationsministerin Petra Köpping fördern – und zwar flächendeckend. Sie erklärt: Zwei weiße Flecken seien der Landkreis Nordsachsen und der Landkreis Vogtlandkreis. "Das sind zwei Landkreise, die haben keine eigenen Anträge gestellt, aber die drei großen Städte Dresden, Chemnitz und Leipzig sehr viele."

Längere Laufzeit gefordert

Sie hoffe zudem darauf, dass Geld für neue Aufgaben zur Verfügung gestellt werde – etwa für eine Stelle, die zum Thema Antisemitismus berät. Zum anderen sei es wichtig, die bisherige maximale Projektlaufzeit von drei Jahren zu erhöhen, damit engagierte Menschen längerfristig gehalten werden könnten. Es müsse um eine fünf- bis sechsjährige Laufzeit gehen, "wie das bei anderen Arbeitgebern eben auch der Fall ist, damit man sich wirklich auf so ein Projekt einlassen kann."