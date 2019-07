Was bei der Abschiebung in Leipzig-Volkmarsdorf passiert ist, halten mehrere Videos im Netz zumindest ausschnittsweise fest: Ein Clip des linken Landtagsabgeordneten Marco Böhme zeigt erst eine Sitzblockade, dann eine Menschenmenge, die sich um ein Polizeiauto gruppiert. Plötzlich wird es unruhig, man sieht rennende Beamte, einer tritt gegen eine volle Mülltonne vor einem Hauseingang, gegenüber liegt ein Mensch am Boden, ein anderer wird geschubst und stürzt über ein Fahrrad.