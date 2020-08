Anja Hennersdorf hat eine neue Sonntagsbeschäftigung. Die Bautzener SPD-Politikerin fährt die B96 entlang. Nicht, weil die Strecke so schön ist, sondern weil sie die Proteste dokumentieren will: "Am Straßenrand stehen die Menschen mit verschiedenen Fahnen und Schildern. Es treffen sich dort Menschen mit dem Ziel, an der öffentlichen Meinungsbildung teilzuhaben und das ist die Definition einer Versammlung."

Versammlungen kein einziges Mal angemeldet

Auch die Behörden vor Ort sind sich auf Nachfrage von MDR AKTUELL einig: Hier handelt es sich um Versammlungen. Weil sie "recht spontan" seien, teilt das Landratsamt Bautzen mit, sei es aber "sehr schwierig", damit umzugehen. Hennersdorf lässt dieses Argument nicht gelten.

Es gibt professionell bedruckte Schilder, große Banner. Das sind alles Vorbereitungen, das ist nicht spontan. Anja Hennersdorf, SPD

Versammlungen müssen zwar nicht genehmigt, aber angemeldet werden. Das sei bisher in keinem einzigen Fall geschehen, bestätigt das Landratsamt Görlitz: "Anmeldepflichtig ist […] der Veranstalter, der den Aufruf startet. Ein solcher war – auch durch entsprechende intensive Recherche der Polizeidirektion Görlitz in den sozialen Medien – nicht konkret und rechtlich belastbar zu ermitteln."

In Facebookgruppe treten Organisatoren auf

Anja Hennersdorf wundert das, sie habe bereits mit dem Bautzener Ordnungsamt telefoniert. "Ich habe ihm das dann genau so geschildert, dass sich in der zugehörigen Facebookgruppe, die ja privat ist, sich doch einige Personen rauskristallisieren, die das offensichtlich inzwischen auch halbwegs professionell organisieren, mit Flyern, mit Anzeigenschalten in der Zeitung", berichtet sie.

Wer zu einer Versammlung aufruft, ohne sie anzumelden, begeht eine Straftat, erklärt Verfassungsrechtler Jochen Rozek von der Uni Leipzig. Denn Behörden sollen sich auf Proteste vorbereiten und eventuell Auflagen verhängen können: "Das wird durch die Vorgehensweise hier natürlich umgangen und damit auch den Versammlungsbehörden erschwert, auf diese vielen kleinen Versammlungen zu reagieren."

Damit würden sich die Protestler in den sozialen Netzwerken auch brüsten, sagt Hennersdorf. Der Görlitzer Linken-Abgeordnete Mirko Schultze fordert ein stärkeres Eingreifen, "entweder gegen die offensichtlichen Organisatorinnen und Organisatoren der Versammlung oder indem sie die Versammlung letztlich unterbinden."

Verbot bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

Dass die Anmeldung fehlt, reiche dafür aber nicht aus, sagt Verfassungsrechtler Rozek. Die Versammlungsfreiheit sei ein zu hohes Gut. Anders sehe es aus, wenn Proteste die öffentliche Sicherheit gefährden.



Fragt man Anja Hennersdorf, ist das längst der Fall. Sie verweist auf Angriffe gegen Journalisten und dutzende Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Protesten. Außerdem werde der Straßenverkehr gefährdet. Es komme immer häufiger vor, dass die Menschen auch auf die Straße gingen mit den Schildern und die auch wirklich erst aus dem Weg gingen, wenn das Auto quasi schon gebremst habe. "Fahnen werden in den Fahrbahnbereich gehalten, so dass man quasi durchfahren muss. Ich persönlich wurde schon am Weiterfahren gehindert."