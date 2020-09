Leipzig Demo gegen EU-China-Gipfel: Veranstaltende gegen Gewalt

Dieses Wochenende hätte in Leipzig der EU-China-Gipfel stattgefunden, der nun coronabedingt abgesagt wurde. Mehrere Protestaktionen gegen den Gipfel finden aber trotzdem statt. Stadt und Polizei sind wegen der teils gewalttätigen Proteste vom letzten Wochenende in Alarmbereitschaft. Die Veranstaltenden wollen dagegen nicht damit in einen Topf geworfen werden.