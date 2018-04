Der Terminkalender von Marcel Hachmeister ist voll. Der Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche aus Leipzig hat gut zu tun. Seit 2006 behandelt er als Kassentherapeut junge Menschen bis zu 21 Jahren. Viele kommen mit Depressionen oder Angststörungen zu ihm in die Praxis. Auf seinem grauen Polsterliegestuhl kommen sie zur Ruhe, können über ihre Probleme reden. Hachmeister ist beliebt, ein Termin bei ihm begehrt. "Ich versuche die Neuanmeldungen, soweit es passt, innerhalb von vier bis sechs Wochen zu terminieren", sagt er.

Neben seiner Arbeit als Psychotherapeut ist Marcel Hachmeister auch als Supervisor tätig. Das heißt: Er betreut angehende Psychotherapeuten, die bei ihm ein einjähriges Praktikum machen. Diese haben wie er ein Studium absolviert. In der Regel Psychologie oder Pädagogik. Anschließend satteln sie noch eine mehrjährige Psychotherapeuten-Ausbildung drauf. Erst nach gut zehn Jahren ist man dann approbierter Psychotherapeut.

Eine lange Zeit, die Hachmeister aber bei einem heilenden Beruf für angemessen hält. Und er sei gerne Supervisor, um die jungen Menschen in den Job zu begleiten. Er wünsche sich aber, dass "derjenige, der die Auszubildenden übernimmt auch direkt ein Stundenkontingent dafür bekommt, mit diesen Auszubildenden zu arbeiten. Also Stundenkontingent übernehmen heißt, dass derjenige auch bezahlt wird dafür." Das sei momentan nicht der Fall.

Unbezahlt sei noch eine andere Leistung, die Marcel Hachmeister neuerdings zu erbringen hat. Er müsse zweieinhalb Stunden pro Woche am Telefon sitzen, um Anrufer, also mögliche Patienten, zu beraten. Das schreibe ein neues Gesetz vor. "Das kostet den Therapeuten enorm viel Zeit. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat und mit welchem Hintergrund, aber diese Zeit könnte ich auch in Patienten investieren."