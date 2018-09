Bewerbung als Lehrer Wer entscheidet über Quereinsteiger an Schulen?

Ihre vorrangige Aufgabe: Sie vergleichen im Detail die Studienabschlüsse der akademischen Bewerber mit denen der Lehrerausbildung. Da bleibt wenig persönlicher Spielraum. Nur Master haben eine Chance. Am besten, ein Studienfach entspricht einem Unterrichtsfach. Bei einem Chemiker also kein Problem. Allerdings ergibt die Auswertung seiner Credit Points in Mathematik, dass da einiges fehlt, was ein Lehrer braucht, zum Beispiel Geometrie. Ein zweites Fach wird dem Bewerber deshalb nicht anerkannt. "Wir trennen auch nicht in der Ausbildung zwischen Erst- und Zweitfach", erklärt Schulz. Beide seien gleichberechtigt. "Da haben wir vergleichbare Anforderungen. Das kann ich für Sachsen sagen und das ist gut so."