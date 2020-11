Querdenken-Demo Leipzig bereitet sich auf 27 Kundgebungen und Versammlungen vor

Bildrechte: MDR/Markus Geuther

20.000 Teilnehmer werden am Samstag für Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Leipzig erwartet. Dazu dürften noch einige Gegendemonstrationen kommen und ein riesiges Polizeiaufgebot. Die Stadt ist also voll. Und die Stimmung äußerst angespannt.