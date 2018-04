Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Opel-Mutter PSA aufgerufen, das Werk in Eisenach nicht zu gefährden. Der Linke-Politiker sagte MDR AKTUELL, man habe bei der Übernahme von Opel darauf vertraut, dass die Franzosen ihr Wort hielten und der Standort Deutschland nicht zerschlagen werde. Es könne nicht sein, dass die Marke Opel rausgekauft und in Spanien, Polen und England unter diesem Label produziert werde – während die deutschen Werke nicht ausgelastet seien.



Ramelow sagte weiter, einerseits höre er von Opel-Chef Lohscheller, dass das Opel-Werk in Eisenach nicht gefährdet sei. Andererseits habe er erst am Montag ein Gespräch mit der Unternehmensleitung gehabt. Dabei sei ihm deutlich gesagt worden, es gehe um eine Mitarbeiterzahl unter 1.000 und um eine Produktionsauslastung unter 100.000 Stück.