Im zähen Ringen um eine Regierungsbildung in Thüringen gibt es eine neue Option. Wie die "Rheinische Post" berichtet, will Ministerpräsident Bodo Ramelow mit CDU-Landeschef Mike Mohring über eine von beiden Parteien getragene sogenannte Projektregierung sprechen. Die Staatskanzlei in Erfurt erklärte dem Blatt, der Ministerpräsident würde sich einem Gespräch mit Herrn Gauck sicher nicht verschließen.