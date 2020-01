Er sagte am Dienstag MDR AKTUELL: "Eine Minderheitsregierung ist nicht der Untergang des Abendlandes. Sondern ist eine neue politische Qualität, weil Demokraten miteinander mehr reden müssen und zu besseren Ergebnissen kommen."

Linke, SPD und Grüne hätten Grundsatzpapiere für ein Regierungsprogramm erarbeitet und nun Gespräche mit CDU und FDP geführt, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung angewiesen sein wird. Ramelow dazu: "Und deswegen habe ich das Vertrauen, dass wir uns jetzt einer neuen Situation stellen und diese vier Stimmen jeweils anhand der Inhalte uns auch mehrheitlich zutrauen, zu holen." Es sei mit CDU und FDP bereits um konkrete Inhalte gegangen, etwa um zusätzliche Einstellungen von Lehrern und den nächsten Doppelhaushalt des Landes.



Ramelow nannte es "großartig", dass sich die fünf Parteien bemühen, miteinander gesprächsfähig zu sein. Alle seien sich mit Blick auf das schwierige Wahlergebnis in einem Punkt einig: "Die Antwort kann nicht heißen, wir wählen so lange und wir schicken das Wahlvolk so lange zur Wahlurne, bis es den Parteien passt."