Thüringen Linke wählt Ramelow zu Spitzenkandidaten

Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die Linken entschieden am Samstag, mit Regierungschef Ramelow in den Wahlkampf zu ziehen. Der will sich für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün einsetzen.