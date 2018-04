Die Bundesanwaltschaft hat am Morgen Razzien gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in drei Bundesländern durchgeführt. Auf Grundlage von Beschlüssen des Bundesgerichtshofs wurden die Wohnungen von vier Beschuldigten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen durchsucht. Zudem wurde die Wohnung einer nicht tatverdächtigen Person in Thüringen durchsucht.