Die rund acht Prozent mehr Lohn werden nicht auf einmal gezahlt, sondern gestaffelt über drei Jahre. Manuela Schmidt von Verdi ist trotzdem stolz.



Über den Tarif könnten sich Lehrer genauso freuen wie Pflegepersonal in Unikliniken, listet Schmidt auf. "Im Justizvollzug, in den Gerichten, Staatsanwaltschaften, als Justizangestellte. Es gibt Beschäftigte in den Straßenbauverwaltungen. Also die Liste der Beschäftigtengruppen ist sehr, sehr lang , die von diesem Tarifergebnis profitieren."