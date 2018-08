Auf Nachfrage von MDR AKTUELL erklärt er, was er damit meint. Jede Schule müsse ein Medienerziehungskonzept erarbeiten, Kinder und Jugendliche so fit für den Umgang mit neuen Medien machen - und zugleich über die Risiken aufklären. Meidinger spricht von Suchtverhalten, Datenschutz und dem Handy als Werkzeug für Informationsbeschaffung. Niemand dürfe sich dagegen den gesamten Tagesablauf von solchen Medien vorschreiben lassen. "Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in der Medienerziehung", sagt er, "der in der Schule eine Rolle spielen muss."

Schulen seien gut beraten, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, meint auch Roman Schulz von der Sächsischen Bildungsagentur. Zwar gebe es kein Schriftstück, in dem stehe, dass sich ein Lehrer an der Schule mit Smartphones beschäftigen müsse. Die Pädagogen hätten aber sehr wohl die Aufgabe, den Unterricht so aktuell und so kreativ zu gestalten, dass auch technische Errungenschaften in ihrer gesamten Bandbreite in den Unterricht einbezogen würden.