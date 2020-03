LKA Sachsen ermittelt Reaktionen auf Brand von AfD-Chef Chrupallas Auto

Am späten Sonntagabend ist in der Oberlausitz das Auto des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla ausgebrannt. Er versuchte, den Wagen selbst zu löschen. Offenbar bekam er dadurch Atembeschwerden bekommen musste vorsorglich kurz ins Krankenhaus. Was bis jetzt zu den Ermittlungen bekannt ist und wie die Politik in Sachsen reagiert hat.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL