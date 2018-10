Meißen wächst. Jahr für Jahr steigt die Einwohnerzahl um einige Hundert Menschen an. Die Porzellanstadt verzeichnet regelmäßig mehr Zu- als Fortzüge. Und auch die Geburtenzahl ist mit rund 250 Kindern pro Jahr auf hohem Niveau. Sonia Roth aus Meißen ist Mutter einer vier Jahre alten Tochter: "Als ich mein Kind bekommen habe, da fing der Geburtenboom wieder an. Und ich hab das Gefühl, dass das immer mehr geworden ist, also wenn man bei Spielplätzen vorbeischaut oder bei Veranstaltungen sind Kinder überall."

Trendwende vor zehn Jahren

Vor etwa zehn Jahren schaffte Meißen die Trendwende. Und das hat Folgen: Die Stadt braucht Kindertagesstätten, erklärt Stefan Sari vom Jugendamt des Landkreises: "In Meißen ist ein Fehlbedarf zu verzeichnen. Dieser Fehlbedarf ist aber erkannt worden. Hier wird schon dran gearbeitet und ganz konkret entstehen hier in einem Zeitraum bis zum Jahr 2021 insgesamt drei neue Kindertageseinrichtungen mit zusätzlich 280 Plätzen." Sari ist optimistisch, dass die Bedarfe dann abgedeckt werden können.

Dass Kitas fehlen, hat aber noch einen anderen Grund: Städte wie Cowsig, Radebeul und Meißen sind auch bei Eltern aus Dresden sehr gefragt. Denn in Dresden herrscht eine Kitaplatz-Not. Viele Eltern aus der Landeshauptstadt versuchen, ihre Kinder in Kitas der kleineren Nachbarstädte unterzubringen. Nicht immer klappt das, weiß Stefan Sari: "Jetzt ist es so, wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind und die aufnehmende Gemeinde nichts dagegen hat, dann ist das alles okay."

Aber zuallererst hat erstmal die Kommune die Bedarfe abzudecken und abzusichern, von den Kindern und Eltern, die eben aus der Kommune tatsächlich kommen. Stefan Sari , Jugendamt Meißen

Je größer eine Gemeinde, desto größer die Kitaplatz-Not

Man kann das Kitaplatz-Problem in Sachsen auf einen einfachen Nenner bringen: Je größer eine Gemeinde, desto größer ihr Wachstum - und desto größer die Kitaplatz-Not. Dresden, Leipzig, Chemnitz - allein in den drei Städten entstanden in den vergangenen zehn Jahren rund 30.000 neue Betreuungsplätze. Und das reicht immer noch nicht aus. Mit rund 500 fehlen die meisten Kitaplätze in Leipzig, sagt Jens Kabisch vom Leipziger Amt für Jugend, Familie und Bildung. Und das habe laut Kabisch auch seinen Grund, denn die Bevölkerungsstrukturen der Städte seien ähnlich.

Doch auch Dresden muss in den nächsten drei Jahren knapp 300 neue Plätze schaffen, teilte die Stadt MDR AKTUELL mit. Und in Chemnitz werden zurzeit ebenfalls viele neue Kitas gebaut, denn dort hat sich die Geburtenrate in den vergangenen zehn Jahren um fast 75 Prozent erhöht.

Selbst mittlere Städte wie Freiberg, Plauen oder Zwickau mussten neue Kita-Plätze schaffen. Marcel Kruppa vom Sozialamt der Stadt Zwickau zieht Bilanz: "Wir haben seit dem Jahr 2014 rund 440 Plätze aufgebaut, wobei die Zahl der wohnhaften Kinder sich nur um 380 erhöht hat."

Also Sie sehen, wir haben teilweise über Bedarf bereitgestellt. Marcel Kruppa, Sozialamt Zwickau

Nur zwei Landkreise mit rückläufiger Geburtenzahl