Erfurt, Eisenach, Jena und viele kleinere Orte in den Landkreisen - das sind die Zentren des Rechtsextremismus in Thüringen. Das zeigt die interaktive Karte zur Topografie des Rechtsextremismus, die Soziologen der Uni Jena erstellt haben. Demnach seien Rechte vor allem dort aktiv, wo sie Immobilien besitzen, sagt Dr. Axel Salheiser, der für die Karte verantwortlich ist.



Ein Beispiel dafür sei Erfurt. Doch auch in den Landkreisen sei zu beobachten, dass die meisten Aktionen von eigenen Immobilien der Rechten ausgehen.