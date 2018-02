Verfassungsschutz Rechtsextreme nutzen immer mehr Immobilien in Sachsen

Der Inlandsgeheimdienst des Freistaates bestätigt die sächsische Führungsposition mit seinem Ranking. 25 Immobilien der rechten Szene stehen im Freistaat unter Beobachtung. In Bayern sind es 17 und in Mecklenburg-Vorpommern 15. Schlusslichter auf der Verfassungsschutzliste sind Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bremen mit je zwei rechtsextremen Immobilien.

Ab wann gilt eine Immobilie als rechtsextremistisch?

Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff? "Eine rechtsextremistische Immobilie ist eine, die sich entweder im Besitz einer rechtsextremistischen Struktur befindet. Oder sie wurde von ihr gemietet oder gepachtet", sagt Gordian Meyer-Plath, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Dresden.

Er führt weiter aus: "Es handelt sich auch um eine rechtsextremistische Immobilie, wenn der Besitzer der Struktur nicht angehört, aber ihr jederzeit eine Verfügungsgewalt über ein bestimmtes Objekt gibt. Es muss auch eine dauerhafte Nutzung sein und immer auch einen politischen Hintergrund haben. Dann definieren wir eine Immobilie als rechtsextremistisch genutzt."

Mitgliedergewinnung über Vorträge und Events

Wenn Meyer-Plaths Behörde eine entsprechende Einrichtung identifiziert hat, behält sie sie auch im Auge. Denn: "Rechtsextremistische Immobilien spielen eine große Rolle für den Erfolg rechtsextremistischer Strukturen. Es ist ihr Rückzugsraum für interne Veranstaltungen. Sie versuchen dort auch neue Mitglieder zu gewinnen. Das funktioniert über Zeitzeugenvorträge. Hinzu kommen Events, die eher Freizeitcharakter haben. Wer so etwas hat, kann eben in einer Region ein Anziehungspunkt sein. Das nutzen Rechtsextremisten sehr intensiv."

Bundesweit bekannt geworden ist etwa das sogenannte "Haus der Identitären" in Halle. Für Sachsen nennt Meyer-Plath diese Objekte: "Beispiele sind insbesondere Einrichtungen von Parteien wie dem "Dritten Weg" in Plauen. In Pirna denke ich an Einrichtungen der NPD. In Staupitz finden rechtsextremistische Konzerte statt."

Der Dritte Weg punktet mit sozialen Aktivitäten

Mit dem Niedergang der NPD ist die Gefahr nicht vorbei. Die rechtsextremistische Gruppierung "Der Dritte Weg" bereitet den Verfassungsschützern die meisten Sorgen: "'Der Dritte Weg' gewinnt an richtigen Mitgliedern. Aber auch sein Umfeld wächst. Es gelingt ihm, durch eine Vielzahl von Veranstaltungen Sympathien zu gewinnen. Die Partei organisiert Demonstrationen und Vorträge. Sie kombiniert sie mit pseudo-sozialen Aktivitäten vor Ort. Dort versucht man die Ideologie nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen, sondern Sympathien zu gewinnen. Dieses Modell hat einen gewissen Zulauf. Deshalb bewerten wir den "Dritten Weg" auch im kommenden Jahr als einen wichtigen rechtsextremistischen Akteur."

Kommunen werden über Immobilien informiert

Die Behörden können solche Akteure schwächen, indem sie ihnen die Wirkungsstätten entziehen. Meyer-Plath spricht aber von einem schwierigen Weg: "Das hängt sehr von den einzelnen Besitzverhältnissen ab. Den Vermietungsverhältnissen, Nutzungsverhältnissen, wie auch immer. Wichtig ist, dass die Kommunen wissen, dass es diese Liegenschaften bei ihnen gibt. Sie können sich dann überlegen: Wie schränke ich die Nutzung ein? Wie kann ich die Rechtsextremisten daran hindern, dass sie die Immobilien dazu missbrauchen, ihre Ideologie zu verbreiten."