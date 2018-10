Das Verbot der Gruppe 2014 bewirkte laut sächsischem Verfassungsschutz offensichtlich nur eine Zersplitterung der Organisation. Der überwiegende Teil der Gruppe habe sich zunächst der subkulturell geprägten rechtsextremistischen Szene angeschlossen. Andere Mitglieder setzten ihr Engagement bei den "Jungen Nationaldemokraten" fort oder schlossen sich der rechtsextremistischen Partei "Der Dritte Weg" an. Ein ehemaliges Führungsmitglied des NSC, Maik Arnold, agierte von der Gründung des "Stützpunktes Mittelsachsen/Erzgebirge" im Jahr 2015 bis zu dessen Aufgliederung in zwei regionale Stützpunkte als sogenannter "Stützpunktleiter", heißt es im Bericht.

Vom Verfassungsschutz wird weiterhin das "Rechte Plenum 21" erwähnt, ein überregional agierendes rechtsextremistisches Netzwerk, das in Chemnitz Fuß fassen will. Bekannt wird 2017 auch die Gruppe "Erzlichter" im Erzgebirgskreis. Der Facebook-Auftritt der Gruppe legt nahe, das es sich hier um ehemalige Angehörige der nicht mehr aktiven Gruppierung "Kopfsteinpflaster123" handelt. Von "Erzlichter" gingen im vorigen Jahr vereinzelt Aktivitäten aus. Seit Dezember 2017 ist die Gruppe nicht mehr in sozialen Netzwerken vertreten.

In der Vergangenheit wurden in Chemnitz aber auch in ganz Sachsen mehrere rechtsextreme Vereinigungen verboten oder strafrechtlich verfolgt, so unter anderem die Gruppe "Sturm 34", die 2007 verboten und vor allem in Mittweida verortet war. Kenner der Szene gehen davon aus, dass die Mitglieder aus der gesamten Chemnitzer Region sowie aus Chemnitz selbst, dem Erzgebirge und dem Vogtland kamen. Auch das rechtsextreme Netzwerk "Blood & Honour" beispielsweise hatte eine mitgliederstarke Sektion in Chemnitz. Das Netzwerk war im Jahr 2000 bundesweit verboten worden.