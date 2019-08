An der alten Markthalle in Erfurt-Herrenberg prangen heute Plakate und Graffitis der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg". "National, revolutionär, sozialistisch" steht da. Oder "Ausländer raus". Vorher zog sich hier der Schriftzug des Vereins "Volksgemeinschaft Erfurt" über die abgewetzte Fassade. Er hatte sich vor knapp vier Jahren eingemietet.

Plakate der Partei "Der Dritte Weg". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seitdem ist das Gebäude Treffpunkt bekannter Rechtsextremisten. Die grüne Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling beschäftigt sich schon lange mit der Szene.



Rechtsextremisten wüssten, dass sie für bestimmte Dinge einen Rahmen bräuchten, meint Henfling: "So ein Verein hilft ja auch, an Gelder zu kommen beziehungsweise Immobilien zu erwerben, sich in irgendeiner Weise nach außen auch bürgerlich zu geben und damit in die Gesellschaft hineinzuwirken."