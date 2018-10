Der sächsischen Polizei sei – in engem Schulterschluss mit dem Generalbundesanwalt – ein entscheidender Schlag gegen den Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus gelungen. So lobte am Montag Sachsens Innenminister Roland Wöller die Festnahmen: "Wir setzen mit den Festnahmen und den Durchsuchungen ein klares Zeichen, dass wir solche rechtsterroristischen Strukturen bereits frühzeitig erkennen und zerschlagen."

Am 14. September hatte die Polizei in Chemnitz 15 Männer festgenommen, die sich als Bürgerpatrouille ausgegeben und auf der Schlossteichinsel eine Gruppe von Deutschen, Iranern und Pakistanern bedrängt hatten. Ein 26 Jahre alter Iraner hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Nach Informationen des MDR ist im Zuge der Ermittlungen das Handy eines der Festgenommenen ausgelesen worden. Hier fanden die Beamten Nachrichten, die auf die Bildung einer terroristischen Gruppierung und Anschlagsvorbereitungen hindeuteten. Der Generalbundesanwalt wurde eingeschaltet.

Lob von der AfD

Die AfD lobt die Arbeit der sächsischen Polizei und Justiz, sie hätten schnell gehandelt und ihre hervorragende Arbeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, heißt es von Sebastian Wippel, dem innenpolitischen Sprecher der Fraktion.

Also alles richtig gemacht? Kerstin Köditz verneint. Die Linken-Abgeordnete ist ein wandelndes Lexikon, wenn es um die rechtsextreme Szene in Sachsen geht. Die Gruppe Revolution Chemnitz habe eine Vorgeschichte, die bis auf die rechtsextreme Gruppierung "Sturm 34" zurückgehe. Die war ab 2006 in der Region Mittweida aktiv, wurde später verboten.

"Über Jahre geschlafen"

Köditz sagt: "Wenn man sich mit den ganzen Fällen von 'Sturm 34' beschäftigt, und nun feststellen muss, dass es nach dem Verbot von 'Sturm 34' eigentlich kein Augenmerk mehr darauf gelegt worden ist, was machen die Personen jetzt, wo sind die aktiv, und der Rädelsführer von damals gehört heute mit zu den Rädelsführern bei dieser Revolution Chemnitz, da sage ich mir, warum wurde hier über Jahre geschlafen."

Kerstin Köditz, Angeordnete der Linken im sächsischen Landtag. Bildrechte: DiG/trialon Die Facebookseite "Revolution Chemnitz" gebe es seit fünf Jahren. Sie sei von der rechtsextremen Gruppe "Nationale Sozialisten Chemnitz" - kurz NSC - betrieben worden. Die Gruppe NSC ist seit 2014 verboten – die Facebook-Seite wurde aber weiter gepflegt. Der Verfassungsschutz führte die Seite sogar in einem Bericht auf.



Kerstin Köditz vermisst hier die Konsequenzen. Im NSU-Untersuchungsausschuss, in dem es um neonazistisch Terrornetzwerke in Sachsen generell gegangen sei, hätten sich die die Mitglieder auch mit dem Staatsschutz in Chemnitz beschäftigt. "Und es war schon erschreckend, wie viele Informationen dort gesammelt worden sind, und wie wenig umgesetzt worden ist – also dass man gewissen Dingen intensiv nachgegangen ist."

Kritik an Schnellverfahren

Zu den Versäumnissen der Vergangenheit komme nun ein unangebrachter politischer Aktionismus der Verantwortlichen in der Regierung. Das kritisiert auch Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag: "Teile dieser Bürgerwehr sollten in einem Schnellverfahren abgeurteilt werden, und zwar nicht wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung sondern 'nur' wegen Landfriedensbruch."