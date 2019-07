"Schild und Schwert" – so heißt das Neonazi-Festival in Ostritz in der Oberlausitz, das zuletzt Ende Juni stattfand. Auch diesmal organisierten Bürger parallel dazu ein Friedensfest. Dabei wirkten Behörden, Polizei und Zivilgesellschaft erfolgreich zusammen, lobt Innenminister Roland Wöller von der CDU. Dort sei es Polizei und Zivilgesellschaft gelungen, alles zu tun, um Rechtsrock-Veranstaltungen frühzeitig zu begegnen – "und mit den gebotenen Mitteln des Rechtsstaates dann auch zu vergrämen". Wöller nennt dabei die Auflagen für die Versammlung, konkret ein Alkoholverbot.

Von Ostritz lernen

Verwaltungsrechtlich allerdings ist die Kommune für das rechtsextreme Festival genauso verantwortlich wie fürs Friedensfest. Zusammen mit der Polizei muss sie Entscheidungen etwa über Rettungswege treffen – und der Landkreis über Alkohol- oder Pyrotechnikverbote. Vom Fall Ostritz könne man da lernen, betont Wöller. Man habe vereinbart, das Einsatzgeschehen in Ostritz auszuwerten. "Und zwar mit der Maßgabe, dass wir all die Erfahrungen, all das Wissen auch anderen Kommunen und Städten in Sachsen zur Verfügung stellen, die vor ähnlichen Problemen stehen." Er sei deswegen dankbar, dass von der Bürgermeisterin Marion Prange diese Initiative ergriffen worden sei.

Genaueres sagte Bürgermeisterin Marion Prange noch nicht, sie ist im Urlaub. Es wäre aber nicht die erste derartige Handreichung des Ministeriums – 2012 erschien bereits eine.

Mehr Unterstützung gewünscht

Dran zu bleiben sei wichtig, findet Markus Kremser, der Sprecher des Friedensfests in Ostritz. Er sagt rückblickend: "Der Weg dahin ist nicht so ganz einfach – oder war nicht so ganz einfach. Und wir würden uns da vielleicht noch mehr Unterstützung auch wünschen. Um zu gucken: Was ist denn rechtlich möglich?"

Die Organisation des Friedensfests sei für die Kleinstadt ein großer Aufwand gewesen, meint Kremser. Klar sei, dass alles im Rahmen der geltenden Gesetze ablaufen müsse. Beauflagungen etwa könnten nur dort erhoben werden, wo tatsächlich eine Gefahr drohe. Kremser: "Dazu braucht es aber klare, rechtliche Rahmenbedingungen. Und diese rechtlichen Mittel müssen auch so sein, dass sie von Kommunen anwendbar sind. Und nicht mit riesigen finanziellen oder juristischen Hürden versehen sind."

Hauptbelastung bei Ehrenamtlichen

Er könne verstehen, wenn Bürgermeister davor zurückschreckten. Die Hauptbelastung läge allerdings in der Regel nicht bei den kommunalen Verwaltungen, sagt Birgit Mair – Diplom-Sozialwirtin und Expertin für Rechtsextremismus. Die meiste Arbeit übernähmen Ehrenamtliche. "Das sehen wir ja auch in Themar! In Themar sind das ja auch zivilgesellschaftliche Akteure, die versuchen, sozusagen diesen regelmäßig stattgefundenen Neonazi-Konzerten da irgendetwas entgegenzusetzen."