Teil-Lockdown Mitteldeutsche Regierungschefs rufen zum Durchhalten auf

Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und Bodo Ramelow haben sich am Abend vor dem Teil-Lockdown in Deutschland an die Einwohner von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gewandt. In Fernseh-Ansprachen riefen sie zu Solidarität und zum Durchhalten auf.