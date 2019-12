Thüringen Mehr Referenten im Landtag

Hauptinhalt

Im Thüringer Landtag sitzen mit sechs Fraktionen so viele wie nie zu vor. Und die sind auch noch sehr unterschiedlich aufgestellt: Linke, AfD und CDU haben jeweils über 20 Abgeordnete, in den Reihen von SPD, Grünen und FDP sitzen gerade mal fünf bis acht. Um den kleineren Fraktionen die Arbeit zu erleichtern oder teilweise überhaupt zu ermöglichen, wurde im Landtag beschlossen, dass es in Zukunft mehr Referentenstellen geben soll. Das sorgt auch für Kritik.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL