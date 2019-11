Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: dpa

Wenn es nach Hennig-Wellsow ginge, könnte noch vor Weihnachten mit Bodo Ramelow der neue alte Ministerpräsident gewählt werden. Die Linke habe aber zwei kleinere Koalitionspartner, die natürlich auch ihre Wahlergebnisse aufarbeiten müssten und nochmal stärker in die Gremien zurückspiegeln würden, was das bedeute. Die Grünen hätten Mitte/Ende Januar einen Landesparteitag, wo entschieden werde, was sie wollten. Ähnlich sei es bei der SPD. "Das haben wir alles zu beachten, das haben wir alles zu respektieren", so die Linken-Chefin.



Frühestens Ende Februar rechnet Hennig-Wellsow deshalb mit der Ministerpräsidentenwahl. Solange werde weiter miteinander gesprochen. Bis man ein Ergebnis habe, sagt Grünen-Fraktionschef Dirk Adams. Das könne lange dauern. "Und ich glaube das Wichtigste ist, das wissen auch alle, die schon mal was Wichtiges (...) verhandelt haben, dass wir genug Zeit haben", erklärt Adams weiter. "Die Qualität der Lösung steht im Vordergrund. Nicht der Zeitpunkt an dem es erreicht ist."