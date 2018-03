Das Justizministerium schreibt: "In 754 Fällen wandten sich sogenannten Reichsbürger mit teils umfangreichen Schreiben an Justizbehörden. Insgesamt wurden 84 Fälle gemeldet, in denen Einzelpersonen oder Gruppen in der Dienststelle erschienen sind. Daneben gab es unzulässige Bild- und Tonaufzeichnungen in 14 Fällen."