Renten Kluft zwischen Neu- und Altrentnern im Osten wächst

"Wir streiten uns seit vielen Monaten darum, dass wir endlich was für diese Leute tun. Eben eine Grundrente einführen, damit sich diejenigen, die Jahrzehnte in die Rente eingezahlt haben, nicht am Ende ihres Lebens veralbert fühlen, weil sie trotz ihrer Beiträge auf Grundsicherungsniveau landen, oder knapp darüber."