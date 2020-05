Personalversammlung in der Leipziger Gosenschenke "Ohne Bedenken" – ein Traditionslokal mit holzvertäfelten Wänden und eigener Brauerei. An einem Tisch besprechen die Angestellten den Neustart: Mundschutz fürs Personal, Abstandsregeln für die Gäste .

Das sei alles machbar, sagt Gosenwirt Jens Gröger: "Wir haben ja einen großen Biergarten. Wir können sozusagen aus dem Vollen schöpfen, was den Platz anbelangt. Wir werden die Tische überall im Biergarten verteilen. Ich denke mal, es werden schon ein Viertel der Gäste kommen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht werden."

Gosenwirt Jens Gröger erwartet nicht mehr als ein Viertel der Gäste. Bildrechte: Ralf Geißler

Ein Viertel der Gäste. Das klingt nicht nach fulminantem Neustart. Doch fragt man andere Wirte, rechnen auch sie mit verhaltenem Besuch. Und mancher macht gar nicht erst wieder auf. Wenn man im Café Wahnsinn in Kitzscher anruft, geht nur noch der Anrufbeantworter ran: "Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass unser Geschäft geschlossen bleibt. Alle Reservierungen sind damit hinfällig." Acht Wochen Schließzeit haben in der Gastronomie Spuren hinterlassen. Noch immer fehlen die Touristen. Und den Einheimischen sitzt das Geld nicht mehr so locker.